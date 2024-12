Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buona giornata ancora auguri di buone feste dalla redazione da parte mia Francesco continuano a susseguirsi di ipotesi sul disastro aereo che ha provocato la morte di 38 persone in Kazakistan il velivolo partito da Bacco e diretta grozny Cecenia che non dovevo trovarti nel punto dove è lontano dalla tratta prevista i media internazionali Ha inoltre rivelato la presenza di numerosi buchi compatibili con fori di artiglieria di proiettile Ma sui quali solo l’indagine in corso potrà dare risposte voltiamo ancora pagina ieri alle mezzogiorno dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro Papa Francesco è partito la solenne recita il mondo in occasione del natale del Signore si abbia l’audacia della Pace ha detto il papà nella Urbi et Orbi il pontefice il giorno prima aperto anche la porta della Basilica di San Pietro tanto ufficialmente il via il Giubileo dedicato alla speranza Oggi per la prima volta aprire una porta tanta nel carcere di Rebibbia il presidente americano Joe biden ha salutato all’inizio della festa ebraica di hanukkah con una citazione del ex rabbino capo britannico Jonathan sacks in un post su Instagram e un popolo che può camminare attraverso una valle dell’ombra di morte via gioire Non può essere sconfitto ad alcuna forza ho paura ha scritto biden La storia della vita ebraiche intrecciata nel tessuto dell’America e lo in modo permanente aggiunto il presidente in un altro post che abbiamo ancora argomento per il presidente degli Stati Uniti Joe biden l’attacco Russo Revit elettriche Ucraina nel giorno di Natale scandaloso Lo scopo di questo costume Rosa era quello di tagliare l’accesso del Popolo creina riscaldamento elettricità durante l’inverno di mettere a repentaglio la sicurezza della Salette ha detto biden in una dichiarazione oggi Santo Stefano il meteo di Villa ancora di italiano ma la situazione in generale migliora il bel tempo in base alle previsioni caratterizzerà al nord oggi e domani e si allargherà lentamente gli altri settori della penisola gli ombrelli serviranno ancora in zona di Abruzzo Molise e Basilicata che noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto Buone feste rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa