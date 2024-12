Udine intossicazione da monossido | muore una donna gravi il marito e la figlia

Leggi su Open.online

Unadi 66 anni è morta, mentre suodi 73 e ladi 28 sono ricoverati inssime condizioni per un’dadi carbonio. L’incidente è accaduto la notte del 25 dicembre in una casa della Carnia a Forni di Sopra in provincia di. La ragazza di 28 anni aveva conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza. Il fidanzato aveva ricevuto messaggi e ha avvertito la centrale operativa Sores Fvg.Gli infermieri sono riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall’abitazione. Sono stati invece i vicini a portare all’esterno i suoi genitori, che non rispondevano alle telefonate.Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco e un’ambulanza da Tolmezzo. Un elicottero di soccorso adibito al volo notturno e con a bordo un’equipe medica è invece atterrato ad Ampezzo ().