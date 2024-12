Justcalcio.com - Tuttosport – “Torna”. Con l’Atalanta è sfida scudetto

2024-12-26 12:36:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:Milinkovic-Savicin visita a Formello: regalo inaspettato questo del serbo alla sua ex squadra e ai suoi tifosi. Il centrocampista in forza all’Al-Hilal è in vacanza a Roma per trascorrere il periodo natalizio e ha colto l’occasione per fare visita ai suoi vecchi compagni. Subito la virale la foto che il Segente si è scattato insieme a tutto lo staff biancoceleste, scatenando inevitabilmente la reazione dei supporter biancocelesti. “a casa” hanno scritto in tantissimi, chiedendolo come regalo di Natale: c’è chi non vorrebbe farlo ripartire oppure chi vorrebbe già vederlo in campo controche sa di). “Ci manchi” è un altro dei messaggi più gettonati: nonostante l’addio di due estati fa, i tifosi della Lazio sono rimasti molto legati a Milinkovic-Savic e vorrebbe rivederlo con la maglia biancoceleste quanto prima.