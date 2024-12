Trump punta sulla Groenlandia. E corteggia il Canada

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 26 dicembre 2024 – Donaldrilancia a raffica. Ennesimo affondo sul canale di Panama controllato dalla Cina, ‘invito’ ala trasformarsi nel 51esimo stato e nuovo messaggio alla: agli Usa serve e l’isola, dice il presidente americano, vuole gli Usa., a poche settimane dal suo insediamento alla Casa Bianca, sfrutta gli auguri di Natale per delineare le priorità attuali della sua agenda tra politica estera e economia. L’agenda del presidente viene esposta con una serie di post sul suo social, Truth.Panama e la Cina nel mirino“Buona Natale a tutti, anche ai meravigliosi soldati della Cina che in maniera amorevole, ma illegale, gestiscono il canale di Panama (dove noi abbiamo perso 38mila uomini nella costruzione 110 anni fa), assicurandosi sempre che gli Stati Uniti investano miliardi di dollari in denaro per le ‘riparazioni’, senza però avere voce in capitolo su nulla”, dice il presidente.