Genovatoday.it - Tricapodanno, programma e modifiche alla viabilità: centro blindato

Leggi su Genovatoday.it

Genova si prepara al, anche quest'anno saranno tre le serate di festa per salutare l'arrivo del 2025, anche se mancherà la diretta tv nazionale per la serata del 31 dicembre, che sarà presentata da Serena Garitta e Alice Arcuri. In piazza De Ferrari si parte domenica 29 dicembre 2024.