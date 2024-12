Bresciatoday.it - Tragica caduta dalla moto: ragazzo muore sul colpo

Tragedia nel pomeriggio di Santo Stefano in una cava di Lograto: undi soli 20 anni ha perso la vita in seguito a unada cross.L'allarme è scattato in codice rosso, verso le 16, da via IV Novembre: sul posto sono state inviate un'automedica e un'ambulanza.