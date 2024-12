Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 18:00

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete stradale che autostradale del territorio spostamenti di oggi agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge ancora un particolare invito alla prudenza per vento forte su gran parte del territorio proseguono i lavori sulla via Braccianese con transito a senso unico alternato in fascia oraria 717 entrati saltuari tra osteria nuova e Fosso Petroso nelle due direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità