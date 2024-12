Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 16:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale resta chiuso il tratto di via Aurelia tra via della Madonna del Riposo in via Cardinal mistrangelo a seguito della rottura di una conduttura dell’acqua possibile la formazione di rallentamenti pedonalizzata anche per la giornata di oggi via dei Fori Imperiali deviat e anche le linee bus di zona ricordiamo che per migliorare l’accesso alle vie del centro storico Sono in servizio anche quest’anno le due linee buste circolari gratuite fra 1 e 32 la prima in partenza da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi effettuando fermate intermedie le linee saranno operative tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito