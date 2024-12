Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 11:30

Luceverdetrovati dalla redazione per una perdita d’acqua chiusa via Aurelia tra via Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo inevitabili ripercussioni alCastel Fusano ancora chiusa Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo e via dei Pescatori la riapertura è prevista nella giornata di domani 27 dicembre ed è in vigore il nuovo piano di viabilità nell’area di piazza Pia via della Conciliazione dopo la conclusione dei lavori per il Giubileo cambia la viabilità anche per chi ha diretto verso gli ospedali Santo Spirito e Bambin Gesù con un percorso più agevole ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito