Oasport.it - Tennis, Bianca Andreescu salterà tutta gli Australian Open. Continua la carriera travagliata della canadese

Leggi su Oasport.it

lae sfortunata di. Lataha infatti annunciato che non giocherà il torneo di Auckland e soprattutto gli. Una decisione improvvisa e che si riconduce a motivazioni personali secondoCourt, che parla di un ritorno in campo nel mese di febbraio.Già nella scorsa stagioneaveva saltato il primo Slam dell’anno per l’infortunio alla schiena dell’estate precedente. Unacostellata da numerosi stop e da continue ripartenze per la nativa di Mississauga. Il successo agli US2019 sembrava poter essere il trampolino di lancio per unaai vertici mondiali ed invece da quel momentonon è più riuscita a confermarsi, condizionata certamente dai numerosissimi problemi fisici.L’ultimo match giocato daè quello dei quarti di finale del torneo di Tokyo di due mesi fa, quando perse nettamente in due set dalla britannica Katie Boulter per 6-2 6-1.