TAPIRO D'ORO A BARBARA D'URSO: "LA TV NON LA GUARDAVO PRIMA E ORA ANCORA MENO"

Valerio Staffelli consegna un“benaugurante” con corno portafortuna aper essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno.Incalzata da Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice dichiara: «Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti».E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, afferma: «Le “luci della” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché torneròo poi – dovrò triplicarle».Poi Staffelli la interroga anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. «La tv non lae ora, perché non ho tempo», risponde.Perquesto è il 14esimoin carriera.