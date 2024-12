Inter-news.it - Tah, non solo Inter: altre tre big! Conferme dalla Spagna

Leggi su Inter-news.it

Jonathan Tah è sicuramente tra i profili piùessanti della prossima sessione di mercato estiva, soprattutto se si parla di parametri zero. Il suo nome è segnato in cima alla lista dei desideri dell’che segue con attenzione, ma non è l’unica big Europea a volerlo. LA CONCORRENZA – Jonathan Tah è in scadenza di contratto a fine anno e che già in estate aveva confermato di non voler rinnovare con il Bayer Leverkusen. Chi sta lavorando ai fianchi per lui già da diverso tempo è l’che in estate valuterà il futuro di Francesco Acerbi e di Stefan De Vrij e vuole inserire in rosa un difensore forte, giovane e talentuoso. Accostato nel corso di questi mesi al mercato dell’e anche della Juventus, secondo quanto riportato da Sportmediaset, Jonathan Tah potrebbe invece trasferirsi al Barcellona.