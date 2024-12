Quotidiano.net - Superbonus e aumento dei costi di costruzione in Italia: un'analisi della Banca d'Italia

Negli anni post pandemia, in coincidenza con l'implementazione del, idelle costruzioni sono lievitati indi circa il 20% e la maxiagevolazione è responsabile di circa la metà dell'. E' la conclusione a cui sono giunti due ricercatorid', Francesco Corsello e Valerio Ercolani, nel paper dedicato proprio a 'Il ruolo delnella crescita deididelle abitazioni in'. Ihanno iniziato a salire in modo significativo nel 2021, alla vigilia del ciclo inflazionistico nell'area dell'euro e proprio insieme all'avvio del programma: sono aumentati di circa il 20% da fine 2020 a fine 2023, spiega l'. E gli incentivi edilizi avrebbero contribuito per circa metà dell'di talitra settembre 2021 e dicembre 2023.