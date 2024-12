Iltempo.it - “Stessa fine di Hamas ed Hezbollah”. Netanyahu dà l'ultimatum ai nemici

«Gli Houthi nello Yemen subiranno lasorte degli altridi Israele nella regione». È stato un segnale netto quello lanciato dal primo ministro Benjamindurante l'accensione di una candela di Hanukkah per i dipendenti del suo ufficio a Gerusalemme. «Anche gli Houthi impareranno ciò che hanno imparato, il regime di Assad e altri, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione verrà appresa in tutto il Medio Oriente», ha promesso. Le sue parole giungono poche ore dopo che almeno un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen - sostenuti dall'Iran - è caduto in un'area aperta della città meridionale di Askhelon e che un missile balistico è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano, secondo l'Idf. «Oggi accendiamo la prima candela di Hanukkah per commemorare la vittoria dei Maccabei di allora e la vittoria dei Maccabei di oggi», ha ricordato