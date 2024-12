Digital-news.it - Squid Game 2: Il Ritorno del Gioco arriva su Netflix dal 26 Dicembre

Il conto alla rovescia è finito: la seconda stagione disarà disponibile solo sudal 26.La storia diha sconvolto il mondo con la sua uscita nel 2021, diventando presto una delle serie più viste sua livello globale. Accumulando più di 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni, la serie ha raggiunto il posto #1 nella Top 10 di 94 Paesi.Oltre al suo enorme successo di pubblico, la serie ha vinto premi prestigiosi ed è stata lodata per il suo fresco commento su una società moderna immersa in una spietata competitività, il tutto raccontato in contrasto con lo sfondo di nostalgici giochi da bambini, trasformando tutto ciò che è- la sua arte, musica, estetica e i suoi giochi - in un fenomeno culturale globale.