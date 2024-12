Napolitoday.it - Speciale weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 27 al 29 dicembre

Al via i lunghi festeggiamenti per il Capodanno in città concanta contro la malaciorta al PalaVesuvio di Ponticelli, Peppe Barra al Trianon Viviani con la Cantata dei Pastori, Enzo Avitabile in concerto gratuito alla Basilica di Santa Chiara per il Festival Sacro Suono, Lo Schiaccianoci.