Casertanews.it - Soldi dell’usura sotto chiave, riesame bis per 48enne

Leggi su Casertanews.it

Annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al presupposto del periculum in mora e rinvio per un nuovo giudizio sul punto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione per ildei provvedimenti cautelari. E’ quanto disposto dalla seconda sezione della Corte di Cassazione.