Si schianta con la moto contro un autocarro: 45enne morto sul colpo

Un uomo di 45 anni, Vincenzo Lo Vullo, originario di Licata, èin un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa, parallela di via Palma, a Licata, nell’Agrigentino. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente per l’alta velocità e per un sorpasso azzardato, la suasi è scontrata violentemente con la parte anteriore di un. L'impatto è stato devastante e.