Ilgiorno.it - Sci alpino, a Bormio la Coppa del mondo: al via i test event per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 dicembre 2024 – In Valtellina si inizia a respirare sempre più aria dicon la tappa dedicata alla velocità delladelmaschile di sci. Oggi con la prima prova cronometrata della discesa libera in programma sabato alle 11.30, si apre infatti ifficialmente la road map deidei Giochi olimpici invernali di. Stelvio Ski Centre Lo 'Stelvio Ski Centre' nella località dell'Alta Valtellina sarà sede delle gare olimpiche di scimaschili. ILe edizioni di quest'anno e del dicembre 2025, saranno fondamentali per valutare la sicurezza degli atleti in pista, il nuovo sistema di innevamento, il nuovo traguardo e l'arena. Isono competizioni internazionali e nazionali che serviranno a mettere alla prova diversi aspetti organizzativi, simulando le condizioni che si verificheranno in occasione delle(6-22 febbraio) e Paralimpiadi (6-15 marzo).