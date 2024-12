Lecceprima.it - Sbloccate assunzioni nella Sanità: Regione garantisce 2500 unità, respira anche il Salento

BARI – Dopo mesi di tribolazioni e richieste accorate dal comparto sanitario per l’incremento di personale per sopperire alle criticità e alle liste d’attesa, laproprio in queste ore annuncia, con il presidente Michele Emiliano e l’assessore delegato Raffaele Piemontese, lo sblocco delle.