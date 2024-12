Palermotoday.it - Sagra del pane e del buccellato: Piana degli Albanesi celebra due prodotti tipici

Leggi su Palermotoday.it

E' famosa in tutto il mondo per il cannolo, ma, cittadina arbëreshë in provincia di Palermo, ha tanti altri eccellenticulinari: tra questi ile illocale protagonisti delladel 27 dicembre."Buka" è il tradizionaledi forma rotonda.