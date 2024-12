Chietitoday.it - Ritorna il concerto natalizio del Coro Selecchy nella chiesa di San Domenico a Chieti

Leggi su Chietitoday.it

Appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica. Ilsi esibisce in undi Natale il 28 dicembre presso ladi Sanal Corso alle ore 18, presentando un vasto repertorio di respiro internazionale come White Christmas in una particolare versione, A.