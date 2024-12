Lanazione.it - Rischio ordigno esplosivo a Terni. Arrivano gli artificieri (ma era solo materiale edile)

Corciano (Perugia), 26 dicembre 2024 - Poteva esserci di tutto, compreso un, in quella busta lasciata vicino alla fermata dell'autobus in viale VIII Marzo, di fronte all’ospedale “Santa Maria” di. Visto ilattentati di questi giorni, le forze dell'ordine, intervenute su segnalazione di un passante, hanno voluto prendere tutte le precauzioni necessarie in questi casi tanto da cinturare l'area e richiedere l'intervento degli. In prima battuta sono intervenuti militari della della Compagnia di. Gli uomini dell'Arma si sono trovati davanti una busta di plastica annodata sui manici, al cui interno si intravedevano un paio di scarpe antinfortunistiche poggiate su un oggetto, somigliante ad un tubo esagonale di colore marrone, presumibilmente di metallo.