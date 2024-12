Firenzetoday.it - Recensioni false, varata la stretta dal governo: "Giusto per clienti e gestori" / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuante volte prima di prenotare un ristorante o un hotel leggiamo in rete ledi altri utenti? Secondo un'analisi effettuata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, leinfluenzano l'82% delle prenotazioni.