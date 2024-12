Quotidiano.net - Raid israeliani su Gaza: almeno 10 vittime, tra loro 5 giornalisti. Ben Gvir sulla Spianata delle Moschee, Netanyahu si dissocia

Roma, 26 dicembre 2024 – Non si sono fermati nemmeno a Natale i bombardamenti e le violenze. Nella notte nuoviStriscia dihanno fattodieci, mentre una trentina di persone è rimasta ferita. Secondo media locali tra le 10ci sono 5del canale Al-Quds Today. Ilveicolo è stato colpito nelle vicinanze dell'ospedale Al-Awda, mentre altre cinque persone sono state uccise e 20 ferite in un attacco contro una casa nel quartiere Zeitoun diCity. Il veicolo colpito dall’Idf sarebbe stato contrassegnato come un furgone dei media e utilizzato daiper riferire dall'interno dell'ospedale e del campo profughi di Nuseirat, secondo i media palestinesi. Le Forze di difesa israeliane (Idf), da parte, hanno confermato di aver effettuato un "attacco mirato" contro un veicolo appartenente a una cellula della Jihad islamica nella zona di Nuseirat durante la notte sottolineando che "prima dell'attacco sono state adottate misure per mitigare il rischio di ferire i civili".