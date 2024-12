Quindici intossicati dal monossido in una casa | una ragazza è grave

Leggi su Corrieretoscano.it

CAPANNORI –in unadi via delle Sane Vecchie a Segromigno in Piano, frazione di Capannori in provincia di Lucca.Il bilancio parla di unain ospedale e di 14 persone che si sono recate al San Luca di Lucca volontariamente per accertamenti. Hanno iniziato a sentirsi male poco prima della mezzanotta fra il 24 e il 25 dicembre e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la verifica della presenza didi carbonio nell’abitazione.Avvertiti dal 118 che era intervenuto per il malore di una persona, la squadra, con appositi strumenti, ha rilevato l’effettiva presenza del gas nocivo proveniente da una stufa alimentata da una bombola a Gpl. Il personale del 118 ha portato in ospedale lain codice rosso, mentre altre 14 persone presenti sono andate volontariamente in ospedale per accertamenti.