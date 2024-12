Udinetoday.it - "Quando sperimentiamo la gioia?": le parole dell'Arcivescovo di Udine nel giorno di Natale

In Cattedrale a, in occasione del Santo, l'Riccardo Lamba ha celebrato due funzioni, la messaa mezzanotte "in nocte" e quellaa mattina del 25 dicembre. Questo il testo integrale’omelia pronunciata a braccio alla mezzanotte di mercoledì 25 dicembre.