Oasport.it - Quando gareggia Federica Brignone a Semmering: orari gigante e slalom, dove vederla in tv

Leggi su Oasport.it

Prosegue la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: dopo il weekend dimezzato di St. Moritz, nel prossimo fine settimana il massimo circuito internazionale farà tappa a, in Austria, dedicandosi però alle discipline tecniche.Sono in programma infatti sulle nevi austriache un, previsto sabato 28, con prima manche alle ore 10.00 e seconda run alle ore 13.00, ed uno, in calendario domenica 29, ancora una volta con la prima run alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00.Invedremo all’opera ben sette italiane, ovvero Marta Bassino,, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Nellodel giorno successivo saranno nuovamente al cancelletto di partenza Giorgia Collomb e Lara Della Mea, le quali saranno affiancate da Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.