Pruzzo | Inter qualche investimento ci vorrà! Ritrovata credibilità

si è espresso sul mercato dell'dei prossimi anni. Poi l'ex giocatore si pronuncia anche sullo status europeo ritrovato.FUTURO – Robertoa Radio Radio sul mercato prossimo dei nerazzurri: «momento ci sarà pure da fare un, ma non ho capito se Martinez sarà il futuro dell'o se si rivolgeranno da un'altra parte. Non ti so dire, può essere un'opzione per un portiere che ha giocato neanche un minuto. Stanno valutando svincolati e sono sicuro che porteranno a Milano giocatori forti, salvo che inruolo devono andare a spendere. E qui viene l'abilità del dirigente. Al momento l'è affidabile, sta tenendo botta con unaal livello europeo che prima non aveva».