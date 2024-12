Veronasera.it - Prova a rubare una giacca a vento all'OVS, ma viene scoperto ed arrestato

È finito in manette lunedì pomeriggio, con l’accusa di tentato furto aggravato, un 28enne che si sarebbe introdotto nel negozio OVS di via Roma, in città, con l’intento didei capi d'abbigliamento.La sua condotta sospetta, però, non sarebbe sfuggita all’occhio attento del direttore.