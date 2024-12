Salernotoday.it - Propaganda neonazista sui social, 12 indagati: inchiesta anche a Salerno

Undici esponenti di gruppi di estrema destra e neonazisti sonodalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata dall’odio razziale per averto “idee naziste e fasciste” e “odio razziale nei confronti degli ebrei” su gruppi Telegram come “Tricolore sangue italico”.