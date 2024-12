Calcionews24.com - Premier League, i risultati della 18ª giornata: boxing day infelice per Chelsea e Tottenham

Leggi su Calcionews24.com

Il 26 dicembre è ilDay nei paesi di lingua inglese e in Inghilterra corrisponde al tradizionale turno natalizio, che non ha sorriso di certo alle big. Oltre al City, in continua crisi e fermato sul pari dall’Everton, con Haaland che sbaglia un rigore, hanno perso siache. I .