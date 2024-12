Pisatoday.it - Pisa-Sassuolo 3-1 | Capolavoro nerazzurro: capolista spazzata via

Leggi su Pisatoday.it

Lo ripetiamo e lo ribadiamo: non è più un sogno, questa squadra si merita di lottare fino all'ultimo minuto della stagione per la promozione in Serie A. Di fronte al'primissimo' gli uomini di Inzaghi danno vita a una delle performance più scintillanti del girone d'andata: i neroverdi.