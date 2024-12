Perugiatoday.it - Perugia, studente muore in ospedale la mattina di Natale: disposta l'autopsia

Leggi su Perugiatoday.it

Sono in corso le indagini per chiarire le cause e la dinamica della morte dellocinese di 24 anni deceduto all'dinellata di.Il ragazzo, iscritto all'Università per Stranieri di, era stato soccorso da un'ambulanza in via Agostino di Duccio, nel.