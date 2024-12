Fanpage.it - Perché le canzoni vecchie stanno tornando virali su TikTok: i dati del 2024

Leggi su Fanpage.it

Sei brani della top ten sul social sono stati pubblicati nel secolo precedente. C'è Come e Get Your Love, successo del 1974 della rock band statunitense Redbone, l'inno di Bronski Beat del 1984, Smalltown Boy e Kiss of Life di Sade.