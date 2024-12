Napolitoday.it - Pensionato napoletano ucciso nel Mantovano: sentiti la figlia e i vicini

Leggi su Napolitoday.it

Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sul delitto avvenuto lunedì scorso a Suzzara dove, nel garage della sua abitazione, è statoa colpi di pistola Francesco Capuano, 79 anni, in quello che appare come un agguato. I carabinieri, in questi giorni, hanno sentito laRosa.