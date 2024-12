Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tomori? Cederlo sarebbe una provocazione verso i tifosi”

Leggi su Pianetamilan.it

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carloha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Fikayoalla Juventus. Irossoneri iniziano a temere di poter assistere a un affare molto simile a quello che ha portato, durante la scorsa estate, Pierre Kalulu in maglia bianconera, alla corte di Thiago Motta. Il difensore inglese sta godendo di davvero poco spazio e noncosì da escludere una sua cessione in questa sessione invernale del calciomercato. Tuttavia, l'addio dipotrebbe scatenare, ulteriormente, l'ira deirossoneri. Ecco, di seguito, le parole diin merito. "Nel caso in cui il Milan cedessesecondo me verrebbe quasi intesa come unanei confronti deidel Milan. Si è già commesso l’errore di dare via Kalulu che avrebbe potuto esserci utile sulla fascia destra.