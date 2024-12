Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco apre la Porta Santa al carcere di Rebibbia per il Giubileo: Bergoglio la supera a piedi – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha aperto laaldi, un gesto simbolico voluto fortemente dal Pontefice per coinvolgere tutta la popolazione carceraria del mondo nel. Ilha varcato la(e non sulla sedia a rotelle come era accaduto nella basilica di San Pietro). Accanto a lui il vescovo ausiliare di Roma mons. Benoni Ambarus. “Ho voluto che la secondafosse qui, in un. Ho voluto che ognuno di noi, che siamo qui dentro e fuori, avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude“, ha detto ilprima di varcare laed entrate nella cappella deldidove si tiene la messa. Presenti alla celebrazione, dentro la cappella, circa trecento detenuti e il personale della polizia penitenziaria.