Europa.today.it - Palermo-Bari 1-0: i biancorossi cadono anche al Barbera

Leggi su Europa.today.it

Momento di crisi per il, sconfitto 1-0 sul campo delnel match della 19ª giornata di Serie B. Decisiva la rete realizzata da Le Douaron al minuto 41 del primo tempo.Santo Stefano amaro per la squadra di Moreno Longo, piegata per la terza partita di fila dopo i ko consecutivi con.