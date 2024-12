Trentotoday.it - Opportunità di lavoro in comune a Trento: si assume a tempo indeterminato

Leggi su Trentotoday.it

diin arrivo col nuovo anno. Ildiha bandito due concorsi pubblici ae apieno (36 ore settimanali) per un posto: uno per funzionario tecnico nelle telecomunicazioni e uno per assistente sociale, entrambi categoria D base.Le domande.