Padovaoggi.it - Operazione "Feste sicure": sotto la lente d'ingrandimento la Saccisica

Leggi su Padovaoggi.it

Non si è fermata, neppure a ridosso del Natale, l'attività dell'Arma tesa a tutelare lazza della collettività. Il 23 dicembre i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, al fine contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere, hanno effettuato un mirato.