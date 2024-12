Lalucedimaria.it - Oggi 26 dicembre: festa di Santo Stefano, il primo martire della storia

Leggi su Lalucedimaria.it

morto per testimoniare la fede in Cristo,è stato un collaboratore degli apostoli e diacono. Subito dopo la solennità delNatale del Signore, il 26è la memoria liturgica di, il proto. Non è un caso che la ricorrenza sia stata scelta in questa data. Nei giorni . L'articolo26di, ilproviene da La Luce di Maria.