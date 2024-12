Lanazione.it - Nuove telecamere a Castelfranco Piandisco’

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 dicembre 2024 – L’Amministrazione comunale diPiandiscò ha deciso di riattivare le quattroa lettura della targa e e di attivarne altrettante a rilevazione ambientale. Il servizio era, in precedenza, gestito dall’Unione dei Comuni, ma da quando è stato sciolto il corpo unificato della Polizia Municipale, non era stato rimesso in funzione. Gli apparecchi video saranno collegati ad un unico server e messi in comunicazione in tempo reale con le forze dell’ordine, presso la sede di Piandiscò. "Questo è un ulteriore tentativo per combattere i reati e tenere sotto controllo il vasto territorio. Da ora in avanti, chi non è in regola con l’assicurazione verrà immediatamente sanzionato", ha spiegato la giunta Rossi. Come è stato ricordato, la riattivazione dellevuole essere un deterrente per chi arriva nel comune dell'altopiano per delinquere e, allo stesso tempo, un primo passo per garantire ai cittadini una maggiore sorveglianza e sicurezza.