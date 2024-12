.com - Norvegia: bus sbanda e finisce in acqua con 58 persone. Morti e feriti

Leggi su .com

Il bilancio, non definitivo, dell'incidente all'autobusto, in, e finito in, è di tre. A bordo 58. E' accaduto nel comune di Hadsel, nel nord dellaL'articolo: busincon 58proviene da Firenze Post.