Quotidiano.net - Norvegia, autobus precipita in mare con 60–70 persone a bordo. “Ci sono delle vittime”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 dicembre 2024 - Inuna corriera con acirca 60-70ta in. L'incidente è stato segnalato alle 14.02 sulla strada E10, circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord della. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia il bus di linea è uscito di strada a seguito di un incidente. Il mezzo è parzialmente sommerso e le squadre di soccorso stanno tentando di recuperare i passeggeri. Non si sa ancora se cio feriti. Soccorritori sul luogo in cui una corriera con circa 60-70è stata coinvolta in un grave incidente ed èta innel nord della, 26 dicembre 2024. X/ HADSEL POLICE +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ "Le condizioni meteorologiche sul postopessime.