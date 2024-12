Ilgiornaleditalia.it - Norvegia, autobus con 58 persone a bordo sbanda e finisce in mare ad Hadsel, 3 morti, "condizioni meteo pessime" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Non si sanno ancora le cause che hanno portato all'incidente. Alcuni superstiti sono stati evacuati in una scuola nelle vicinanze, mentre tresono state trasportate in elicottero all'ospedale di Stokmarknes Tragedia indove uncon circa 58e fin