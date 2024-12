Feedpress.me - Non c'è tregua neanche a Natale, raid sulla Striscia di Gaza: tra i 10 morti 5 sono reporter

Leggi su Feedpress.me

Nuoviisraeliani nella nottedihanno ucciso almeno 10 persone, mentre una trentina risultano disperse. In un attacco al campo profughi di Nuseiratche viaggiavano in auto, e altre cinque personedecedute nel bombardamento di un edificio residenziale nel nord diCity; almeno 30 i dispersi in quest’ultimo assalto. I cinqueuccisi lavoravano.