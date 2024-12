Non bastano 60 milioni | il club di Serie A avvisa la Premier League

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 26 Dicembre 2024 10:11 di redazioneIl topsi fionda su un big del nostro campionato, ma la società fa muro: serve almeno questa cifra per trattareUna big dimette gli occhi sul campionato italiano. Come spesso capita, le società inglesi sono pronte a mettere sul piatto cifre importantissime per strappare allaA i giocatori più forti, andando ad aumentare il parco di stelle già ben rappresentato.Le cinque squadre in Championsfa capire quanto i nostrisi stiano ben comportando in Europa, riuscendo anche a vincere trofei come successo alla Roma nel 2022 con la Conferenceo all’Atalanta in Europanel 2024, senza dimenticare l’anno delle tre squadre ai quarti di Championsdel 2023 con l’Inter capace di approdare in finale, battendo il Milan in semifinale.