Monzatoday.it - No, non ci saranno i taxi volanti alle Olimpiadi in Lombardia (e 33 milioni di euro sono fermi)

Leggi su Monzatoday.it

Non voleremo sulle apli lombarde con enormi droni. Sicuramente non in tempo per le. Si parla di “congelamento”, ma l’impressione è che questa operazione ad alta quota più che congelata sembra destinata ad atterrare in modo quasi definitivo. Parliamo dei cosiddettiche nei.