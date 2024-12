Ilrestodelcarlino.it - Negozi storici chiusi a Bologna: addio anche Valli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tanti le attività che hanno abbassato per sempre le saracinesche: l'ultimo in ordine di tempo è il tempio dei tessuti di pregio in via Rizzoli. Ma è solo l'ultimo di una lunga serie: ecco un piccolo amarcord